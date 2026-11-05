МИД России: Гутерриш не ответил на 12 вопросов Лаврова по поводу Бучи

МИД РФ: 12 вопросов Лаврова по поводу Бучи остались без ответа Гутерриша МИД России: Гутерриш не ответил на 12 вопросов Лаврова по поводу Бучи

Москва5 ноя Вести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не ответил на 12 вопросов министра иностранных дел России Сергея Лаврова, касающихся провокации в Буче. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Он напомнил о многолетнем взаимодействии России с всемирной организацией, которое ведется максимально прозрачно: в частности, вся переписка с Секретариатом ООН по Буче доступна на сайте МИД России.

Дипломат сообщил, что в апреле Лавров задал Гутерришу 12 конкретных вопросов по докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), опубликованному в 2022 году. Однако ни на один из них не последовало ответа.

Среди этих вопросов, как отметил Логвинов, — на каком основании Гутерриш допустил публикацию серьезных обвинений в адрес России, если методология доклада опирается лишь на формулировки наподобие "разумные основания полагать".

Почему при подготовке доклада ооновцы заимствовали статистику из единственного — украинского — источника, причем более недоступного. Также нет никакого объяснения по разбросу количества погибших: в докладе фигурируют цифры от 21 до 1365 человек, то есть "погрешность" более чем на 1 тысячу человек. Это лишь несколько примеров грубых несостыковок в "изысканиях" УВКПЧ по Буче рассказал собеседник агентства

Директор департамента МИД констатировал, что ангажированность Гутерриша в контексте ситуации на Украине давно известна. Это объясняет фактический отказ Секретариата ООН от взаимодействия с Россией в проведении полноценного расследования провокации в Буче и попытки самого Гутерриша "под многочисленными и зачастую противоречивыми отговорками "замести под ковер" данный сюжет".

Кроме того, Логвинов отметил, что доклад Международного общественного трибунала во главе с его председателем, членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым, официально представленный в Нью-Йорке, внимательно изучили журналисты и эксперты.

В начале октября Международная ассоциация по фактчекингу опубликовала коллективное журналистское расследование, которое не только подтвердило выводы доклада, но и выявило новые свидетельства фальсификации.

Логвинов добавил, что Лавров направил Гутерришу послание с призывом учесть информацию доклада Григорьева, пересмотреть "одиозные выкладки УВКПЧ, которые в 2022 году легли в основу очерняющей Россию западной мифологии по Буче, и начать профессиональный разговор с российской стороной для установления истины".

Если хотите, для нас это — вопрос принципа заключил директор профильного департамента МИД РФ

В апреле 2022 года в Минобороны России заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, на которых, как утверждалось, показаны преступления российских военных в Буче в Киевской области, являются украинской провокацией.

В декабре 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что тема "резни" в Буче на Западе никого не интересует.

Экспозиция, посвященная фальсификации украинской стороной событий в Буче, открылась при посольстве России в Польше в конце октября 2026 года.