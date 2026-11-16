Москва16 нояВести.Президент Финляндии Александр Стубб нецензурно высказывался об экс-главе Грузии Михаиле Саакашвили. Об этом в интервью ИС "Вести" и ТАСС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Со Стуббом у меня давние отношения, когда еще он был министром иностранных дел, он заезжал в Москву … когда была пятидневная война в Грузии. И он поехал в Грузию, как министр иностранных дел Финляндии, нейтральная страна, как миротворец, посмотреть и понять, что можно сделать для того, чтобы успокоить ситуацию. И на обратном пути он залетел в Москву. Мы с ним перед переговорами пили кофе один на один. И он достаточно нецензурно характеризовал Михаила Саакашвили, с которым он успел пообщаться. Он сказал, что "я говорил с Саакашвили, он – прилагательное "лунатик"сказал Лавров Андрею Кондрашову
Также глава МИД РФ отметил, что Стубб очень разумно воспринимал действия России.
Все прекрасно понимали, как это все началось, кто отдавал команду. И Александр Стубб потом был одним из инициаторов начало расследования Евросоюзом этих событий. Там … швейцарская гражданка возглавляла и признала, что это начал Саакашвилидобавил Лавров Кондрашову
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявили, что Тбилиси проводит прагматичную политику, однако урон от действий режима бывшего президента Саакашвили будут ощущаться еще долгое время.