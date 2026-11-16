Москва16 ноя Вести.Президент Финляндии Александр Стубб нецензурно высказывался об экс-главе Грузии Михаиле Саакашвили. Об этом в интервью ИС "Вести" и ТАСС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Со Стуббом у меня давние отношения, когда еще он был министром иностранных дел, он заезжал в Москву … когда была пятидневная война в Грузии. И он поехал в Грузию, как министр иностранных дел Финляндии, нейтральная страна, как миротворец, посмотреть и понять, что можно сделать для того, чтобы успокоить ситуацию. И на обратном пути он залетел в Москву. Мы с ним перед переговорами пили кофе один на один. И он достаточно нецензурно характеризовал Михаила Саакашвили, с которым он успел пообщаться. Он сказал, что "я говорил с Саакашвили, он – прилагательное "лунатик"