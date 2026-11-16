Москва16 ноя Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал президента Финляндии Александра Стубба сделать "что-нибудь серьезное" по Украине вместо громких заявлений о защите ценностей. Диалог произошел в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом министр рассказал в интервью "Вестям" и ТАСС.

Глава МИД процитировал слова Стубба, обращенные к нему.

"Сергей, ну надо что-то делать, мы идем неправильной дорогой, все это нас заведет куда нам не надо. Добром не кончится". Ну да [я говорю]: "Слушай, ну если у тебя такие есть ощущения, сделайте что-то серьезное. Не просто заявляйте, что мы умрем, вернее, Украина умрет за нас, но мы тем самым защитим свои ценности сообщил Лавров в интервью Андрею Кондрашову

Ранее Politico сообщило, что телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с президентом России Владимиром Путиным вызвал серьезные разногласия между европейскими странами.