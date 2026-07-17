Столешница упала на ребенка в кафе парк-отеля в Самарской области, идет проверка

Столешница упала на ребенка в кафе парк-отеля в Самарской области Столешница упала на ребенка в кафе парк-отеля в Самарской области, идет проверка

Москва17 июл Вести.Столешница упала на ребенка в кафе парк-отеля в Самарской области, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Предварительно, инцидент произошел в зале кафе парк-отеля, расположенного в Безенчукском районе. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение, где оказали необходимую помощь.

Организована проверка … соблюдения законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, а также законодательства об охране здоровья граждан и оказании услуг, отвечающих требованиям безопасности… На контроле надзорного ведомства ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) говорится в сообщении, опубликованном в канале прокуратуры Самарской области в мессенджере МАХ

По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц парк-отеля, также будет решен вопрос о принятии соответствующих мер.