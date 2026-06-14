Три гражданина Чехии погибли при столкновении судов в Хорватии

Столкновение судов в Хорватии обернулось гибелью как минимум трех граждан Чехии Три гражданина Чехии погибли при столкновении судов в Хорватии

Москва14 июн Вести.По меньшей мере три гражданина Чехии погибли в результате столкновения катамарана с парусной лодкой в Хорватии. Еще один человек пропал без вести, сообщил глава консульского отдела посольства республики в Загребе Штепан Шантручек в разговоре с Чешским радио.

Трагедия произошла неподалеку от города Сплит 14 июня. Катамаран столкнулся с парусной лодкой под флагом Франции, на борту которой находились восемь человек.

В результате столкновения парусная лодка затонула. Трое из ее пассажиров при столкновении погибли, все они граждане Чехии. Еще один человек числится пропавшим без вести. Остальные четверо доставлены в местную больницу сообщил Шантручек

Дипломат уточнил, что все трое погибших были гражданами Чехии. Информации о гражданстве пропавшего без вести и пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем при столкновении судна с понтоном на Каме.