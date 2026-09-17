Москва17 сенВести.В Бельгии стоматолог на протяжении 30 лет насиловал своих пациенток под видом медицинских процедур. Об этом пишет издание GVA.
По версии следствия, в период с 1995 по 2025 годы мужчина убеждал женщин, что им нужна специальная "гигиена горла". В ходе процедуры он глубоко вводил пальцы в горло пациенткам и начинал мастурбировать.
Врач при этом объяснял девушкам, что это "бабушкин метод", которого нет в официальной медицинской практике.
В материалах дела также фигурируют случаи насилия во время операций под наркозом. После медицинского вмешательства пациентки жаловались на боли в области половых органов. Обвиняемый уже сознался в большинстве предъявленных ему обвинений.
11 сентября сообщалось, что в Германии судят 39-летнего мужчину, который обвиняется в более сотни эпизодов насилия над своей возлюбленной. Он усыплял женщину, а затем насиловал ее.