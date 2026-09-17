GVA: в Бельгии стоматолог насиловал пациенток 30 лет под видом гигиены горла

Стоматолог в Бельгии 30 лет насиловал пациенток под видом гигиены горла GVA: в Бельгии стоматолог насиловал пациенток 30 лет под видом гигиены горла

Москва17 сен Вести.В Бельгии стоматолог на протяжении 30 лет насиловал своих пациенток под видом медицинских процедур. Об этом пишет издание GVA.

По версии следствия, в период с 1995 по 2025 годы мужчина убеждал женщин, что им нужна специальная "гигиена горла". В ходе процедуры он глубоко вводил пальцы в горло пациенткам и начинал мастурбировать.

Врач при этом объяснял девушкам, что это "бабушкин метод", которого нет в официальной медицинской практике.

В материалах дела также фигурируют случаи насилия во время операций под наркозом. После медицинского вмешательства пациентки жаловались на боли в области половых органов. Обвиняемый уже сознался в большинстве предъявленных ему обвинений.

11 сентября сообщалось, что в Германии судят 39-летнего мужчину, который обвиняется в более сотни эпизодов насилия над своей возлюбленной. Он усыплял женщину, а затем насиловал ее.