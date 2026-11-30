Стояногло выходит вперед во втором туре выборов главы Гагаузии с 54,42% голосов Стояногло лидирует во втором туре выборов главы Гагаузии с 54,42% голосов

Москва30 ноя Вести.Бывший генпрокурор и экс-кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов главы Гагаузии с 54,42%, а кандидат от оппозиционной Социалистической партии Федор Гагауз набирает 45,58% после подсчета 31,34% бюллетеней (21 из 67 протоколов). Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии.

Согласно обнародованным на сайте Центризбиркома Молдавии данным, независимый кандидат Стояногло на текущий момент собрал 54,42% (5 322 голоса), а экс-депутат молдавского парламента Гагауз, выступающий за сохранение полномочий автономии, ведение конструктивного диалога с Кишиневом и развитие отношений с Москвой, - 45,58% (4 457 голосов).

Чтобы выиграть второй тур выборов главы Гагаузии, кандидату будет достаточно получить больше половины голосов. Явка уже превысила необходимый для признания выборов состоявшимися порог в 20%.

29 ноября жители Гагаузской автономии в составе Молдавии выбирали во втором туре главу (башкана) региона и депутатов Народного собрания Гагаузии (НСГ) в 21 одномандатном округе; в округе № 12 (село Баурчи) прошло повторное голосование​​​. Голосование проходило на 67 избирательных участках в 35 округах. Участки были открыты с 07.00 до 21.00 по местному времени (08.00–22.00 мск).