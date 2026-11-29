Явка на выборах в Гагаузии составила более 20%, превысив необходимый порог ЦИК: второй тур выборов главы Гагаузии признан состоявшимся, явка превысила 20%

Москва29 ноя Вести.Второй тур внеочередных выборов главы Гагаузии можно считать состоявшимся: по данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, к 14:12 по местному времени (15:12 мск) явка избирателей превысила установленный порог в 20%. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте ЦИК.

Одновременно с выборами башкана проходят и выборы в Народное собрание Гагаузии (местный парламент), где также идет борьба за 35 мандатов.

Второй тур внеочередных выборов башкана (главы) Гагаузии связан с уголовным делом и приговором в отношении предыдущего башкана Евгении Гуцул. В августе 2025 года ее приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии. Сама Гуцул вину не признала, назвав суд политическим преследованием. В РФ также восприняли приговор как политически мотивированный.

Во второй тур вышли два кандидата, и оба в своих предвыборных заявлениях подчеркивали необходимость поддержания дружественных отношений с Россией. В первом туре 15 ноября ни один из восьми претендентов не смог преодолеть 50-процентный барьер.

Александр Стояногло - бывший генеральный прокурор Молдовы, баллотируется как независимый кандидат. В первом туре набрал 38,44% голосов. Федор Гагауз - экс-депутат, кандидат от оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ). В первом туре получил 24,22% голосов.

Показательно, что кампания проходит по новым правилам, утвержденным правящей в Молдове партией "Действие и солидарность" (ПДС) в августе 2026 года. Среди ключевых нововведений: экзамен по румынскому языку для кандидатов в башканы, трехмесячный ценз оседлости в автономии, запрет для независимых кандидатов состоять в политических партиях за 70 дней до выборов. Гагаузию также лишили права самостоятельно формировать избирательную комиссию — кандидатов отбирал Центризбирком в Кишиневе. Явка на предыдущем туре составила чуть выше 37%.