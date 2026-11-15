Страницы президента Азербайджана в соцсетях атаковали хакеры Аккаунты лидера Азербайджана в соцсетях подверглись кибератаке

Москва15 ноя Вести.Страницы президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях атаковали хакеры, сообщили в пресс-службе главы государства.

В настоящее время наблюдаются кибератаки на аккаунты президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях говорится в сообщении

По данным пресс-службы, профильные структуры уже занимаются пресечением атак и их расследованием.

Ранее платформа Maileva, дочерняя компания французской госпочты La Poste, подтвердила сообщения об утечке данных 22 млн пользователей после атаки хакеров. Таким образом, кибератака коснулась каждого третьего жителя Франции.

В начале ноября хакеры пытались взломать айфоны депутатов Бундестага и членов правительства ФРГ.