Москва15 нояВести.Страницы президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях атаковали хакеры, сообщили в пресс-службе главы государства.
В настоящее время наблюдаются кибератаки на аккаунты президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетяхговорится в сообщении
По данным пресс-службы, профильные структуры уже занимаются пресечением атак и их расследованием.
Ранее платформа Maileva, дочерняя компания французской госпочты La Poste, подтвердила сообщения об утечке данных 22 млн пользователей после атаки хакеров. Таким образом, кибератака коснулась каждого третьего жителя Франции.
В начале ноября хакеры пытались взломать айфоны депутатов Бундестага и членов правительства ФРГ.