Странное зеленое зарево заметили над подконтрольным ВСУ Запорожьем Над подконтрольным ВСУ Запорожьем было замечено странное зеленое зарево

Москва2 июн Вести.Странное зеленое зарево было замечено жителями подконтрольного киевскому режиму Запорожья в ночь на вторник, 2 июня. Соответствующие кадры размещены в Telegram-канале "Военкоры русской весны".

Запорожье после удара, апокалиптическое зеленое зарево говорится в публикации

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российская армия в ответ на теракты киевского режима нанесла массированный удар по предприятиям ОПК в Запорожье, а также объектам, которые расположены на территории Харькова, Киева, Днепропетровска, Сумской, Полтавской и Хмельницкой областей. Отмечалось, что была поражена топливная и транспортная инфраструктура Украины.