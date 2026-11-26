Москва26 ноя Вести.Ивановский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и признал участников преступного сообщества "Ивановские" экстремистами. Их активы, оцениваемые в 7 миллиардов рублей, обратили в доход государства, сообщило издание "Коммерсант".

Отмечается, что иск подал региональный прокурор Андрей Жугин. По его словам, под контролем сторонников запрещенного в РФ движения АУЕ и вора в законе Рубена Косяна (Рубен Ивановский) оказалась сфера пассажирских автоперевозок региона. Участники сообщества десятилетиями держали в страхе жителей области, шантажировали предпринимателей и диктовали свои условия даже органам власти.

Изначально прокуратура просила признать экстремистами 64 человека, которых возглавлял Рубен Ивановский – в настоящее время он живет на Кипре. Но к концу разбирательства ответчиков осталось 35. Остальные порвали с сообществом, открыто покаялись и детально описали, как наживались криминальные активы.

Как выяснилось, деньги в "общак" отчислял практически каждый автобусный маршрут - в зависимости от пассажиропотока туда ежемесячно уходило свыше 1 миллиона рублей. Платили за "крышу" и предприниматели, занимавшиеся мелким производством, торговлей и лесозаготовками.

В пользу государства передали 64 юридических лица, которые контролировали автоперевозки и лесозаготовку, 80 домов и квартир, 198 транспортных средств, 86 земельных участков, а также 71 нежилое помещение в Иваново, Москве и Московской области. В список конфискованного попал и автовокзал в областном центре.

64 юрлица, контролировавших автоперевозки и лесозаготовку, 198 транспортных средств, 80 квартир и домов, 86 земельных участков и 71 нежилое помещение в Иваново, Москве и Подмосковье, были обращены в доход государства говорится в публикации

Суд удовлетворил требования прокуратуры: участников преступного сообщества признали экстремистами, а их деятельность в России запретили.