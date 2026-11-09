У фигурантов реестра Минюста нашли недвижимость на 700 млн рублей Недвижимость на 700 млн рублей нашли у фигурантов реестра Минюста

Москва9 ноя Вести.Совокупная стоимость объектов недвижимости десяти новых фигурантов перечня Минюста, в отношении которых ввели ограничения на распоряжение имуществом и банковские операции, может составлять до 700 млн рублей. Об этом сообщает издание RT.

Среди них - писатель Борис Акунин (признан в РФ иноагентом), блогер Юрий Дудь (признан иноагентом, экстремистом и террористом в России) и Леонид Волков (признан в РФ иноагентом), один из руководителей "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан экстремистским и запрещен в РФ).

Оценку издание провело на основе открытых источников.

Часть фигурантов уже лишилась российской недвижимости. Так, в апреле 2026 года по решению суда государству перешли дом и земельные участки журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в Ленинградской области. Их стоимость до изъятия могла составлять 160-230 млн рублей.

Леонид Волков, обвиняемый в призывах к терроризму, в разные годы был связан с 13 объектами недвижимости в Москве и Свердловской области стоимостью 40-60 млн рублей. Кроме того, RT ранее сообщал о его зарубежных активах в Люксембурге и Вильнюсе общей стоимостью около 2 млн долларов.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (признан в РФ иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов) мог заранее продать российскую недвижимость, ранее включавшую таунхаус, загородный дом и две квартиры в Москве. Их общую стоимость оценили в 60-100 млн рублей. Журналист Сергей Ежов (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) был связан с тремя объектами в Рязани, Москве и Петрозаводске стоимостью около 18 млн рублей.

Недвижимость остальных фигурантов оценивается в 200-300 млн рублей. Ранее RT сообщал, что активы первой группы из списка, в которую вошли Михаил Ходорковский (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Екатерина Шульман (включена в реестр физлиц-иноагентов и список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), составляют около 1,76 млрд рублей. Таким образом, совокупная стоимость имущества всех 22 человек может достигать 2,4 млрд рублей.

Проверить сведения о владельцах недвижимости через ЕГРН третьим лицам нельзя: с 2023 года доступ к таким данным ограничен. Получить их могут участники сделки, адвокаты и нотариусы.