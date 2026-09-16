Москва16 сен Вести.Суд подтвердил недействительность сделки ветерана, который жал руку президенту России Владимиру Путину, с его снохой. По словам адвоката Александра Зорина, которые передает RT, она с нотариусом обманом заставили пенсионера отказаться от наследства.

Как отметил адвокат генерал-полковника Николая Кизюна и его дочери Татьяны Варивончик, вторая сторона, которая пыталась доказать в суде, что пенсионера никто не вводил в заблуждение, проиграла в апелляции.

Как объяснил Зорин, сноха и нотариус ночью "подсунули" пенсионеру документ.

Жена сына сказала, что нужно подписать его, чтобы начать процедуру вхождения в наследство после смерти сына Николая Фадеевича. Там имущества было на 40 млн: квартира, загородный дом и другое объяснил Зорин

Он добавил, что ветерана "обманом убедили, что документ нужен еще и чтобы внуки могли пользоваться недвижимостью".

На апелляции сноха ветерана пыталась всех убедить, что суд неправильно разобрался в ситуации, указал защитник. Судом были изучены видео и записи телефонных звонков. Из них следовало, что у пенсионера к тому же обманом выкрали паспорт.

Адвокат отмечает, что даже после поражения в апелляции вторая сторона может не отступить от своих планов. Не исключено, что дочь ветерана может через суд признать его сноху недобросовестным наследником.