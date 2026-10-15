Фигурант дела об убийстве депутата в Архангельске 20 лет назад получил 11 лет

Суд в Архангельске приговорил к 11 годам участника убийства депутата в 2005 году Фигурант дела об убийстве депутата в Архангельске 20 лет назад получил 11 лет

Москва15 окт Вести.Октябрьский районный суд Архангельска приговорил уроженца Новодвинска Олега Белокопытова к 11 годам колонии, признав его виновным в покушении на убийство двух лиц и убийстве организованной группой по найму, сообщается на странице суда в соцсети "ВКонтакте".

Как установил суд, Белокопытов в 2005 году вошел в состав организованной группы, созданной для совершения заказных убийств. В марте того же года он участвовал в подготовке и покушении на убийство коммерсанта на окраине Архангельска, выполняя роль водителя. Покушение не удалось – потерпевшему удалось скрыться, а своевременно оказанная медицинская помощь спасла ему жизнь.

В июле того же года Белокопытов участвовал в убийстве по найму депутата Архангельского областного Собрания депутатов Юрия Медуницына. Непосредственный исполнитель выстрелил в депутата не менее 6 раз – мужчина скончался на месте. Белокопытов в качестве водителя получил за участие в преступлении 10 тысяч рублей.

В судебном заседании он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

По совокупности преступлений суд назначил Белокопытову 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима отмечается в публикации

Непосредственному исполнителю указанных преступлений жителю Новодвинска Александру Павлову по кличке Мук Новодвинский городской суд вынес приговор в 2023 году. Он продолжает отбывать длительный срок.