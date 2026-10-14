Москва14 окт Вести.Новосибирский районный суд вынес решение по делу Рината Ганеева - водителя банды Трунова, замешанного в убийстве вице-мэра Игоря Белякова. По версии следствия, именно Ганеев доставил киллера с оружием к месту расправы. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и выдал всех своих подельников. Об этом сообщило издание "КП – Новосибирск".

Чиновника застрелили в августе 2001 года. Спустя четверть века о преступлении заговорил Виталий Зайцев, который в ОПС Трунова отвечал за оружие. В конце июля 2026 года ему вменили 9 лет колонии строгого режима. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору он получил 20,5 года и штраф 600 тысяч рублей.

По данным следствия, летом 2001 года Анатолий Радченко по заданию Александра Трунова дал своей бригаде киллеров указание устранить чиновника, который "вышел из-под контроля". Беляков обещал ввести в состав акционеров одного из предприятий людей из сообщества Трунова, но намеревался продать контрольный пакет акций посторонним лицам и тем самым лишить преступное сообщество теневого дохода.

Вечером 6 августа 2001 года Сергей Камарницкий, по версии следствия - непосредственный исполнитель убийства, и Ганеев взяли автомат Калашникова, поехали в сторону Красного Яра, свернули с проселочной дороги и спрятали оружие. А на следующий день после расправы от орудия преступления избавился Зайцев.

Ганееву, как и Зайцеву, вменили часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство). В прениях гособвинитель просил для подсудимого 7 лет условно. В последнем слове Ганеев заявил, что вину признает полностью и раскаивается. Судья огласил приговор: 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Признать Ганеева виновным, назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 5 лет говорится в публикации

Комментировать решение осужденный не стал.