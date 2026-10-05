Москва5 октВести.Суд в Кемеровской области рассмотрит уголовное дело в отношении троих мужчин, обвиняемых в незаконной охоте, в результате которой погиб подросток. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.
По версии следствия, 30 мая этого года в Крапивинском районе фигуранты незаконно охотились на бобра.
С целью добычи бобра, не имея разрешений на его добычу, они обнаружили с помощью тепловизора живой объект. После этого один из обвиняемых вышел из автомобиля и произвёл выстрел в сторону обнаруженной цели, попав в голову несовершеннолетнемуговорится в сообщении
От полученных ранений мальчик скончался на месте.
На время следствия трое фигурантов были отправлены в СИЗО. Судебное разбирательство назначено на 6 октября.