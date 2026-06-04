Москвича приговорили к 18 годам за убийство и покушение на убийство

Суд в Москве приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима Москвича приговорили к 18 годам за убийство и покушение на убийство

Москва4 июн Вести.Житель Москвы Алексей Рябоконов был приговорен к 18 годам колонии строгого режима за убийство и покушение на убийство. Об этом сообщает прокуратура города Москвы.

Инцидент произошел 16 августа 2025 года, когда распивавшему спиртные напитки фигуранту помешала музыка из квартиры соседей. Он взял с собой два ножа и нанес удар в грудь мужчине, открывшему дверь. Позже тот скончался.

После этого он вошел в квартиру, где попытался совершить аналогичное и со вторым мужчиной. Он получил два ножевых ранения, но смог отбиться и вытолкнуть нападавшего из квартиры.

После он вызвал скорую помощь.

С учетом позиции прокурора, Рябоконов приговорен к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима говорится в MAX

Также удовлетворены гражданские иски на общую сумму 4,3 млн рублей.