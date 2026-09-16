Суд в Приамурье оштрафовал пресвитера баптистской церкви за хранение литературы Глава баптистов Талдана оштрафован за изданные нежелательной организацией книги

Москва16 сен Вести.Пресвитер церкви Евангельских Христиан-баптистов поселка Талдан решением Сковородинского районного суда оштрафован на 20 тысяч рублей за участие в деятельности международной организации, признанной нежелательной на территории РФ, сообщила Объединенная пресс-служба судов Амурской области в мессенджере МАХ.

В августе 2026 года в церкви … провели проверку. В помещении нашли литературу, издаваемую организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В фойе церкви находились 32 книги с надписью: "Бесплатное распространение", а в хозяйственном помещении — учебные пособия для воскресной школы написали в пресс-службе

Священнослужитель частично признал вину, уточнив, что не знал о запрете на деятельность этих организаций до проверки и сразу же принял меры по уничтожению литературы.