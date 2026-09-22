Житель Приморья через суд взыскал почти 195 тыс. рублей за задержку рейса S7

Суд в Приморье взыскал с авиакомпании S7 почти 195 тыс. рублей за задержку рейса Житель Приморья через суд взыскал почти 195 тыс. рублей за задержку рейса S7

Москва22 сен Вести.Уссурийский районный суд вынес решение по иску местного жителя к АО "Авиакомпания "Сибирь" (S7) о взыскании убытков в пользу пассажира за задержку рейса. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

Согласно материалам гражданского иска, житель Приморья купил авиабилеты на семью из 4-х человек по маршруту Владивосток – Шанхай. При этом из Шанхая семья истца должна была лететь в Сеул.

В связи с задержкой рейса S7-6245 истец с членами семьи не успели на рейс Шанхай – Сеул и были вынуждены приобрести билеты на другой рейс. Заявленные убытки являются стоимостью дополнительно приобретенных билетов на общую сумму 125 084,37 рублей. Общая стоимость приобретенных истцом билетов по маршруту Владивосток - Шанхай, рейс S7-6245, Шанхай - Сеул рейс КЕ-896, составила 196 999 рублей уточняется в канале пресс-службы на платформе MAX

Попытка урегулировать спор в досудебном порядке оказалась безрезультатной. При этом в ходе судебного заседания представитель авиакомпании не признал исковые требования и заявил, что задержка рейса произошла по независящим от перевозчика причинам – из-за плохих метеоусловий и технической неисправности самолета.

Изучив материала дела, суд отклонил доводы ответчика. Решением Уссурийского районного суда с авиакомпании в пользу истца взысканы убытки в размере 125084,37 руб., компенсация морального вреда в размере 5000 руб., штраф за задержку рейса в размере 300 рублей, предусмотренный законом штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя в размере 65042,18 руб. и государственная пошлина в доход местного бюджета в размере 7752,52 руб уточняется в сообщении пресс-службы

Приморский краевой суд оставил апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.