Москва22 сенВести.Уссурийский районный суд вынес решение по иску местного жителя к АО "Авиакомпания "Сибирь" (S7) о взыскании убытков в пользу пассажира за задержку рейса. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.
Согласно материалам гражданского иска, житель Приморья купил авиабилеты на семью из 4-х человек по маршруту Владивосток – Шанхай. При этом из Шанхая семья истца должна была лететь в Сеул.
В связи с задержкой рейса S7-6245 истец с членами семьи не успели на рейс Шанхай – Сеул и были вынуждены приобрести билеты на другой рейс. Заявленные убытки являются стоимостью дополнительно приобретенных билетов на общую сумму 125 084,37 рублей. Общая стоимость приобретенных истцом билетов по маршруту Владивосток - Шанхай, рейс S7-6245, Шанхай - Сеул рейс КЕ-896, составила 196 999 рублейуточняется в канале пресс-службы на платформе MAX
Попытка урегулировать спор в досудебном порядке оказалась безрезультатной. При этом в ходе судебного заседания представитель авиакомпании не признал исковые требования и заявил, что задержка рейса произошла по независящим от перевозчика причинам – из-за плохих метеоусловий и технической неисправности самолета.
Изучив материала дела, суд отклонил доводы ответчика. Решением Уссурийского районного суда с авиакомпании в пользу истца взысканы убытки в размере 125084,37 руб., компенсация морального вреда в размере 5000 руб., штраф за задержку рейса в размере 300 рублей, предусмотренный законом штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя в размере 65042,18 руб. и государственная пошлина в доход местного бюджета в размере 7752,52 рубуточняется в сообщении пресс-службы
Приморский краевой суд оставил апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.