Суд в Таиланде заменил смертную казнь пожизненным сроком убийцам Емельянова Двум россиянам дали пожизненные сроки за убийство соотечественника в Паттайе

Москва16 ноя Вести.Суд в таиландской Паттайе приговорил россиян Ярослава Демидова и Дмитрия Маскалева к пожизненному заключению за убийство соотечественника Михаила Емельянова. Об этом РИА Новости сообщили в провинциальном суде города.

Оба обвиняемых, Ярослав Демидов и Дмитрий Маскалев, признали себя виновными по всем пунктам обвинения, включая убийство Михаила Емельянова и расчленение и захоронение тела убитого в целях сокрытия преступления рассказал собеседник агентства

По информации сотрудника полиции Паттайи, знакомого с ходом расследования, первоначально обвиняемым грозила смертная казнь. На первых заседаниях они признавали вину лишь частично, однако впоследствии согласились со всеми предъявленными обвинениями.

Емельянов, живший в Паттайе, пропал без вести в начале января 2026 года. После этого его мать приехала в Таиланд и обратилась в местную полицию. Тогда же с женщиной связались неизвестные и потребовали выкуп.

1 февраля в окрестностях Паттайи обнаружили расчлененное тело россиянина. Его останки были захоронены в нескольких неглубоких могилах.

Уже на следующий день сотрудники полиции задержали Демидова и Маскалева в одной из гостиниц Бангкока.

В ходе расследования было установлено, что Емельянов был убит еще 7 января, а выкуп требовали уже после его смерти. По данным следствия, сообщения отправляли сами Демидов и Маскалев.