В Паттайе двое тайцев признались в убийстве россиян В Таиланде убийцы россиян Дианы и Романа Назимовых признались в содеянном

Москва20 окт Вести.Убийцы Дианы и Романа Назимовых, сестры и брата, пропавших в Паттайе, признались в содеянном. Об этом пишет местное издание Manager Online.

Обвиняемые 43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин признались, что хотели украсть мотоцикл, на котором передвигались россияне. Тела убитых они закопали на юге города.

Их обвиняют не только в убийстве, но и в изнасиловании. Газета пишет, что Кыттхонг и Синин сознались также в других преступлениях. В июне вместе с сообщниками они ворвались в дом тайской семьи, а затем убили супругов и их 18-летнюю дочь.