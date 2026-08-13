Москва13 авг Вести.Родственники двух россиян, убитых в Паттайе, получили от властей Таиланда 600 тыс. батов (около 1,5 млн рублей) в качестве государственной компенсации. Об этом сказано в отчете Управления юстиции провинции Чонбури, сообщает ТАСС.

Также выплаты предоставили родным таиландской семьи из трех человек, которую расстреляла орудовавшая в городе банда. Таким образом, на поддержку родственников пятерых жертв направили 1,5 млн батов (около 3,8 млн рублей).

26 июля в Паттайе пропали 22-летняя Диана и 17-летний Роман. Позднее местная полиция задержала подозреваемых, которые сознались в убийстве и рассказали, где захоронили останки россиян. Преступники признались, что убили брата и сестру, пытаясь завладеть их мотоциклом. В ходе допросов выяснилось, что убийство тюменцев - не единственный эпизод на счету этой банды.