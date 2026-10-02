Мать убитых в Паттайе детей Зарина Назимова хочет присутствовать в суде Мать убитых в Таиланде россиян Зарина Назимова настаивает на участии в суде

Москва2 окт Вести.Мать убитых в Паттайе россиян Зарина Назимова сообщила РИА Новости, что хочет участвовать в судебном процессе и будет на этом настаивать.

Я требую своего участия в ходе судебного процесса сказала она агентству

Мать погибших Зарина Назимова заявила, что хочет и будет настаивать на своем участии в судебном процессе. Она объяснила это желанием "заглянуть в глаза людям, которые убили ее детей", и убедиться, что виновные понесут наказание. При этом ранее она сообщала, что полиция не информировала ее о ключевых этапах - например, о передаче дела в прокуратуру и о самом заседании по обвинениям, из-за чего о ходе событий она узнавала из новостей.

В конце июля 2026 года в Паттайе (провинция Чонбури) пропали 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман. По данным следствия, нападение произошло во время ограбления: подозреваемые хотели завладеть мотоциклом, на котором ехали брат и сестра. Позже тела нашли в лесу - преступники пытались их скрыть. Также выяснилось, что в июне та же банда убила и закопала тайскую семью из трех человек.

В убийстве подозреваются двое мужчин: 43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин. Их задержали 31 июля.

В конце сентября прокуратура Таиланда предъявила обвинения, и провинциальный суд Паттайи принял дело к рассмотрению. На заседании обвиняемые частично признали вину. Они сознались в незаконном хранении оружия, выдаче себя за полицейских, незаконном лишении свободы, сокрытии тел и ночном разбое.

При этом оба отвергли обвинение в умышленном убийстве. По эпизоду об изнасиловании позиции разошлись: Кыттхонг отрицал, а Синин признал вину. Из-за частичного признания суд отказал им в освобождении под залог и назначил следующее заседание на 20 октября.

Ранее родственники двух россиян, убитых в Паттайе, получили от властей Таиланда 600 тыс. батов (около 1,5 млн рублей) в качестве государственной компенсации.