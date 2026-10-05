Суд в Забайкалье восстановил в родительских правах мать пятерых детей Суд в Забайкалье восстановил в правах исправившуюся мать пятерых детей

Москва5 окт Вести.Суд воссоединил семью, восстановив мать пятерых детей в родительских правах, сообщил Объединенный пресс-центр судов Забайкальского края в мессенджере МАХ.

Женщина была ограничена в правах в 2025 году: она злоупотребляла спиртным, оставляла детей с посторонним мужчиной. Однако позже она решила исправиться.

Суд установил, что истица изменила поведение, образ жизни и отношение к детям, официально устроилась на работу, а в ходе судебного разбирательства проявила устойчивое желание заниматься воспитанием детей. В настоящее время условия для их полноценного развития созданы. Родственная связь с ними не утрачена, наоборот, как мать, так и дети желают жить вместе, одной семьей написали в пресс-центре

Суд удовлетворил требования истицы, вернув детей матери. Взыскание алиментов на их содержание прекращено.