Суд оставил без изменения приговор убившей мужа многодетной матери из Приамурья В Приамурье отменена отсрочка наказания осужденной за убийство матери 3 детей

Москва2 ноя Вести.Ромненский районный суд Амурской области отменил отсрочку отбывания наказания для многодетной матери, которая периодически бросала троих детей без присмотра, сообщается в MAX-канале объединенной пресс-службы судов региона.

В 2017 году женщину осудили за убийство бывшего супруга на 5 лет колонии общего режима. Отбывать наказание она должна была после исполнения младшему ребенку 14 лет. Однако суд изменил это решение из-за систематического уклонения осужденной от воспитания детей. Установлено, что женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, оставляя детей одних без еды.

Осужденная подала апелляцию, но суд оставил решение об отмене отсрочки без изменений говорится в сообщении

По решению суда женщину взяли под стражу и отправили в исправительную колонию общего режима. Трое несовершеннолетних детей переданы органам опеки и попечительства.