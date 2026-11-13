Москва13 ноя Вести.Магдагачинский районный суд приговорил к одному году исправительных работ жителя поселка Ушумун по уголовному делу об убийстве четырех собак. Об этом сообщила пресс-служба судов Амурской области.

Мужчина обвинялся по статье Уголовного кодекса РФ о жестоком обращении с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшее их гибель (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, фигурант таким образом отомстил за гибель своей пропавшей кошки, которую, как он посчитал, загрызли соседские собаки. Мужчина после ссоры с соседом выстрелил из карабина в его четырех собак, которые от ранений погибли на месте.

В суде стрелок признал вину и раскаялся, пояснив, что пошел на преступление из-за злости на соседа, который не захотел решать конфликт мирно. Суд признал его виновным и приговорил его к году исправительных работ с 10% удержанием зарплаты в пользу государства. Охотничий карабин конфискован и передан в Росгвардию для решения вопроса об уничтожении.