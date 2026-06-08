Судья из Красноярска стала фигуранткой дела о смертельном ДТП на встречке Судью Красноярского краевого суда могут наказать за смертельное ДТП

Москва8 июн Вести.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой разрешить привлечь к уголовной ответственности судью Красноярского краевого суда Юлию Макарову. Об этом сообщил Следком РФ на платформе MAX.

Председателем СК РФ А. И. Бастрыкиным направлено представление в Высшую квалификационную коллегию судей РФ о даче согласия на привлечение в качестве обвиняемой судьи Красноярского краевого суда Юлии Макаровой по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) говорится в публикации Следкома

Судью обвиняют по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. По версии следствия, в январе 2025 года Макарова ехала на своей машине вместе с матерью и другими пассажирами по трассе Красноярск – Енисейск. Дорога была скользкой, но водитель не учла ни гололедицу, ни плотный поток машин. Выехав на встречную полосу, она лоб в лоб столкнулась с иномаркой.

От удара мать судьи погибла на месте. Водитель второго автомобиля получил тяжелые травмы.

Расследование дела продолжается.