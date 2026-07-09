Москва9 июл Вести.Свердловский областной суд отменил обвинительный приговор бывшему председателю Думы Красноуфимска Рустаму Гамалиеву, которого обвиняли в стрельбе в состоянии алкогольного опьянения у жилого дома, сообщает E1.RU.

Судьи пришли к выводу, что состава преступления не было.

Приговор отменен ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Был вынесен апелляционный оправдательный приговор сообщили Е1.RU в пресс-службе облсуда

В отношении Гамалиева было возбуждено дело о хулиганстве. По версии следствия, ночью 6 декабря 2025 года мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего карабина "Сайга-410" возле жилого дома на Манчажской улице в Красноуфимске. Это произошло после банкета по случаю инаугурации нового мэра города.

Сначала Гамалиева отправили под арест, позднее меру пресечения изменили на не связанную с содержанием под стражей. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде штрафа в 750 тысяч рублей.