В Москве на "Фотобиеннале" представят семь выставок

Свиблова рассказала о выставках на "Фотобиеннале-2026" В Москве на "Фотобиеннале" представят семь выставок

Москва22 сен Вести.Завтра в Мультимедиа Арт музее откроется 16-я международная "Фотобиеннале". Какие выставки ждут посетителей, ИС "Вести" рассказала директор музея Ольга Свиблова.

Мы привезли трех замечательных авторов: американца Роже Баллана, живущего и работающего последние годы в ЮАР. Мы привезли Янна Шмеггели, немца, и мы привезли Александру Котьер. Александра Котьер в этом году получила премию Ньепса, самую престижную фотографическую премию Франции рассказала Свиблова

Всего в программе семь выставок, которые посвящены 30-летию самого музея и 200-летию мировой фотографии.