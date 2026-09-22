Москва22 сенВести.Завтра в Мультимедиа Арт музее откроется 16-я международная "Фотобиеннале". Какие выставки ждут посетителей, ИС "Вести" рассказала директор музея Ольга Свиблова.
Мы привезли трех замечательных авторов: американца Роже Баллана, живущего и работающего последние годы в ЮАР. Мы привезли Янна Шмеггели, немца, и мы привезли Александру Котьер. Александра Котьер в этом году получила премию Ньепса, самую престижную фотографическую премию Франциирассказала Свиблова
Всего в программе семь выставок, которые посвящены 30-летию самого музея и 200-летию мировой фотографии.