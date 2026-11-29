Москва29 нояВести.На Спортивный арбитражный суд (CAS) оказывается беспрецедентное давление из-за решения по допуску российских спортсменов. Об этом ИС "Вести" заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
По его словам, в истории с допуском российских хоккеистов стало понятно, что Международная федерация хоккея (IIHF) проявляет двойные стандарты.
Здесь налицо двойные стандарты. И сейчас мы видим беспрецедентное давление и на CAS, и на международные федерации, и в том числе на федерацию хоккея, которые должны отстаивать интересы наших спортсменов. Мы видим масштабное давление на все федерации. И отдельные страны, которые заявляют о том, что не будут допускать наших спортсменов, - это опасный прецедентуказал он
Свищев убежден, что по нынешней ситуации должна быть однозначно высказана позиция Международного Олимпийского комитета (МОК).
Потому что это давление на все спортивное движениепояснил он
Ранее CAS обнародовал мотивировочную часть решения по делу Федерации хоккея России (ФХР) против IIHF. В ней говорится, что ограничение для россиян по гражданству изначально было дискриминационным.