Свищев: на CAS идет беспрецедентное давление после решения о спортсменах РФ

Свищев заявил о беспрецедентном давлении на CAS из-за допуска России Свищев: на CAS идет беспрецедентное давление после решения о спортсменах РФ

Москва29 ноя Вести.На Спортивный арбитражный суд (CAS) оказывается беспрецедентное давление из-за решения по допуску российских спортсменов. Об этом ИС "Вести" заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

По его словам, в истории с допуском российских хоккеистов стало понятно, что Международная федерация хоккея (IIHF) проявляет двойные стандарты.

Здесь налицо двойные стандарты. И сейчас мы видим беспрецедентное давление и на CAS, и на международные федерации, и в том числе на федерацию хоккея, которые должны отстаивать интересы наших спортсменов. Мы видим масштабное давление на все федерации. И отдельные страны, которые заявляют о том, что не будут допускать наших спортсменов, - это опасный прецедент указал он

Свищев убежден, что по нынешней ситуации должна быть однозначно высказана позиция Международного Олимпийского комитета (МОК).

Потому что это давление на все спортивное движение пояснил он

Ранее CAS обнародовал мотивировочную часть решения по делу Федерации хоккея России (ФХР) против IIHF. В ней говорится, что ограничение для россиян по гражданству изначально было дискриминационным.