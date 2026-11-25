СВР России открыла официальные каналы в MAX и VK

СВР РФ открыла каналы в MAX и соцсети "ВКонтакте" СВР России открыла официальные каналы в MAX и VK

Москва25 ноя Вести.Служба внешней разведки России открыла официальные каналы в социальной сети "ВКонтакте" и мессенджере MAX. Об этом сообщило пресс-бюро СВР.

Как уточнили в службе, новые площадки созданы для популяризации истории отечественной внешней разведки, а также для повышения осведомленности общества об открытой деятельности СВР России.

Официальный канал в мессенджере MAX на данный момент доступен по ссылке-приглашению. Ссылки на новые ресурсы размещены на официальном сайте СВР в разделе с контактной информацией.