СВР: Запад своей провокацией хочет подорвать отношения РФ и Латинской Америки

СВР: Запад хочет подорвать отношения РФ и Латинской Америки СВР: Запад своей провокацией хочет подорвать отношения РФ и Латинской Америки

Москва17 авг Вести.Режиссеры новой антироссийской провокации рассчитывают подорвать конструктивные отношения России со странами Латинской Америки. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ (СВР).

По информации пресс-бюро СВР, спецслужба одной из западных стран в координации с Украиной намерена разыграть очередной антироссийский спектакль. В этот раз события разворачиваются в Латинской Америке.

Планируется обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике сообщили в пресс-бюро российской спецслужбы

Режиссеры провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада.