Москва17 авгВести.Режиссеры новой антироссийской провокации рассчитывают подорвать конструктивные отношения России со странами Латинской Америки. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ (СВР).

По информации пресс-бюро СВР, спецслужба одной из западных стран в координации с Украиной намерена разыграть очередной антироссийский спектакль. В этот раз события разворачиваются в Латинской Америке.

Планируется обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике

сообщили в пресс-бюро российской спецслужбы

Режиссеры провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада.

Однако единственное, чего реально способны добиться русофобы, так это в очередной раз продемонстрировать отсутствие у них каких-либо нравственных ограничений, а также шаблонность мышления

отметили в СВР