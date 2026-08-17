Москва17 авгВести.Режиссеры новой антироссийской провокации рассчитывают подорвать конструктивные отношения России со странами Латинской Америки. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ (СВР).
По информации пресс-бюро СВР, спецслужба одной из западных стран в координации с Украиной намерена разыграть очередной антироссийский спектакль. В этот раз события разворачиваются в Латинской Америке.
Планируется обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексикесообщили в пресс-бюро российской спецслужбы
Режиссеры провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада.
Однако единственное, чего реально способны добиться русофобы, так это в очередной раз продемонстрировать отсутствие у них каких-либо нравственных ограничений, а также шаблонность мышленияотметили в СВР