Священник рассказал, в каких местах дома не стоит размещать иконы Иеромонах Феодорит объяснил правила размещения икон в квартире

Москва23 окт Вести.Православные иконы можно размещать практически в любом помещении квартиры, включая кухню, однако есть исключения. Об этом изданию "Абзац" рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

По словам священнослужителя, кладовка считается не самым подходящим местом, поскольку жильцы редко ее посещают.

В туалете икону размещать нежелательно. А в остальных местах можно. В любой комнате, в том числе на кухне сказал он

При этом, как пояснил иеромонах, если в квартире недостаточно свободного пространства, икону допустимо поставить на подоконник. Однако предпочтение следует отдавать месту, где человеку будет удобно молиться.

Ранее иерей Владислав Береговой рассказал ИС "Вести" об отношении РПЦ к иконам, созданным искусственным интеллектом. В частности, он напомнил о строгих канонах в написании икон и фресок.