Москва8 октВести.В СНТ "Наука" Завьяловского района в Удмуртии местная жительница сжигала мусор в железной бочке на своем дачном участке. Бочка стояла недалеко от дома и искры долетели до крыши веранды дома, начался пожар, сообщает региональное МЧС.
К сожалению, женщина поздно обнаружила возгорание, огонь уже вовсю полыхал. От растерянности она начала кричать и звать на помощь. В пожарную охрану позвонил сосед. В результате садовый дом сгорел полностьюговорится в сообщении
За нарушение правил пожарной безопасности женщину привлекут к административной ответственности.