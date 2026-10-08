В Удмуртии женщина, сжигая мусор на дачном участке, случайно сожгла и дом

Сжигая мусор в бочке, жительница Удмуртии сожгла дачный дом В Удмуртии женщина, сжигая мусор на дачном участке, случайно сожгла и дом

Москва8 окт Вести.В СНТ "Наука" Завьяловского района в Удмуртии местная жительница сжигала мусор в железной бочке на своем дачном участке. Бочка стояла недалеко от дома и искры долетели до крыши веранды дома, начался пожар, сообщает региональное МЧС.

К сожалению, женщина поздно обнаружила возгорание, огонь уже вовсю полыхал. От растерянности она начала кричать и звать на помощь. В пожарную охрану позвонил сосед. В результате садовый дом сгорел полностью говорится в сообщении

За нарушение правил пожарной безопасности женщину привлекут к административной ответственности.