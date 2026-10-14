Гендиректор "Т Плюс": к концу года компания ожидает 2 млрд рублей чистой прибыли

"Т Плюс" ожидает 2 млрд рублей чистой прибыли к концу года Гендиректор "Т Плюс": к концу года компания ожидает 2 млрд рублей чистой прибыли

Москва14 окт Вести.К концу года "Т Плюс" ожидает 2 млрд рублей чистой прибыли и 54 млрд рублей EBITDA. Об этом сообщил генеральный директор компании Павел Сниккарс.

ПАО "Т Плюс" — одна из крупнейших в России частных компаний в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

Сейчас мы видим разнонаправленную динамику потребления… Мы ожидаем к концу года около 54 миллиардов рублей EBITDA и порядка 2 миллиардов чистой прибыли заявил Павел Сниккарс

По его словам, предполагалось, что чистая прибыль будет на уровне 4 миллиардов, но на финансовых результатах отразилось изменение конъюнктуры.

Он подчеркнул, что инфраструктура компании готова к отопительному сезону на 96 баллов из 100, гидравлические испытания почти полностью закончены.