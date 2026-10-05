"Т-Технологии" подали в Банк России документы для допуска к крипторынку

"Т-Технологии" хотят работать на крипторынке "Т-Технологии" подали в Банк России документы для допуска к крипторынку

Москва5 окт Вести.Компании группы "Т-Технологии" подали в Банк России документы для допуска к работе на крипторынке. Об этом сообщила пресс-служба "Т-Технологий", передает ТАСС.

Там напомнили, что в России вступил в силу новый порядок допуска участников рынка, который определяет требования и процедуру подачи документов.

В связи с этим компании группы "Т-Технологии" подали в Банк России документы для допуска к работе на крипторынке говорится в заявлении

Уточняется, что платформа "Атомайз" подала заявку на включение в перечень цифровых депозитариев, а "Т-инвест лаб" – в реестр криптообменников.

Отмечается, что после получения соответствующего разрешения Т-банк проведет короткое тестирование сервиса в реальных условиях, в котором примет участие ограниченная группа сотрудников.