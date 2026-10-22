В Германии раньше срока вступило в силу повышение налога на табак

Табачным фабрикам ФРГ грозит остановка из-за ошибки минфина В Германии раньше срока вступило в силу повышение налога на табак

Москва22 окт Вести.Повышение налога на табачные изделия в ФРГ вступило в силу на два месяца раньше срока из-за ошибки министерства финансов. Фабрикам грозит остановка производства из-за отсутствия новых акцизных марок.

Повышение налога на табачную продукцию, которое было запланировано на 1 января 2027 года, вступило в силу 21 октября, сообщает Bild. Причиной тому послужила ошибка минфина Германии. Причем, действовать начала ставка, рассчитанная не на 2027 год, а более высокая – в варианте для 2030 года.

Глава ассоциации индустрии курительного табака ФРГ Михаэль фон Ферстер отметил, что ситуация грозит остановкой работы табачных предприятий, поскольку их продукция должна выходить с новыми акцизными марками, которые еще не напечатаны.

Исправить ошибку могут только депутаты бундестага, но в настоящее время парламентарии находятся в осенних отпусках, отмечает издание. В минфине ошибку признали и сообщили об инциации процедуры исправления.