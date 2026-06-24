Россия выделит Таджикистану 413 млн рублей на борьбу с наркотиками

Таджикистан получит от России более 400 млн рублей на борьбу с наркотиками Россия выделит Таджикистану 413 млн рублей на борьбу с наркотиками

Москва24 июн Вести.Россия передаст свыше 400 млн долларов Таджикистану на трехлетнюю программу по борьбе с наркотиками, сообщает посольство РФ в Душанбе в Telegram-канале.

В среду подписано соглашение на 2026 – 2028 годы между МВД России и Агентством по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана.

По соглашению Россия окажет содействие агентству, в том числе в укреплении материально-технического и организационного потенциала и совершенствовании механизмов противодействия наркопреступности.

На реализацию программы в 2026–2028 годах российская сторона направит более 413 млн рублей говорится в сообщении

В феврале было опубликовано распоряжение кабмина РФ о выделении порядка 1,5 миллиарда рублей на очистку земель Таджикистана от урановых загрязнений во времена СССР.