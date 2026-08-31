Москва31 авгВести.В Елизовской городской прокуратуре утвержден обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя Тамбовской области, он обвиняется в краже надувного Деда Мороза, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства края.
Установлено, что в декабре 2025 года нетрезвый мужчина похитил возле магазина надувную фигуру Деда Мороза, чтобы установить ее дома. Собственнику причинен материальный ущерб на сумму более 13 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в мировой судебный участокотмечается в сообщении
Обвиняемый признал вину и объяснил свой поступок желанием создать праздничную атмосферу у себя дома.