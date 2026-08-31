Похититель надувного Деда Мороза на Камчатке предстанет перед судом

Тамбовский похититель новогоднего настроения предстанет перед судом на Камчатке Похититель надувного Деда Мороза на Камчатке предстанет перед судом

Москва31 авг Вести.В Елизовской городской прокуратуре утвержден обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя Тамбовской области, он обвиняется в краже надувного Деда Мороза, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства края.

Установлено, что в декабре 2025 года нетрезвый мужчина похитил возле магазина надувную фигуру Деда Мороза, чтобы установить ее дома. Собственнику причинен материальный ущерб на сумму более 13 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в мировой судебный участок отмечается в сообщении

Обвиняемый признал вину и объяснил свой поступок желанием создать праздничную атмосферу у себя дома.