ТАСС: "потребительский экстремизм" — новый термин в учебнике обществознания ТАСС: в учебник по обществознанию вошли термины "маркетплейс" и "цифровой рубль"

Москва22 июн Вести.В новый учебник по обществознанию для 9-классников, выпущенный издательством "Просвещение" под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, включены современные экономические понятия — "цифровой рубль", "маркетплейсы" и "потребительский экстремизм". Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался учебник.

Так, в параграфе "Государство в экономике" объясняется, что цифровые рубли хранятся на счетах (цифровых кошельках) граждан и организаций на платформе Банка России. Этот инструмент станет еще одним средством платежей и переводов, работающим независимо от банковских комиссий и лимитов.

Вместе с тем в разделе "Хозяйственная система" дается определение маркетплейса как электронной платформы, на которой продаются товары и услуги различных поставщиков. Маркетплейс не владеет товарами, а лишь соединяет покупателя и продавца, позволяет сравнивать цены и выбирать наилучший вариант по цене и качеству.

Кроме того, в параграфе "Семья в экономике" впервые введено понятие "потребительский экстремизм", когда потребители объявляют товары некачественными, отказываются от мирного урегулирования споров и подают в суд с целью получения выгоды. В Гражданском кодексе РФ для таких случаев предусмотрено понятие "злоупотребление правом" (статья 10).