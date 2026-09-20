Москва20 сенВести.Вопрос о разработке поправок к избирательному законодательству, которые предусматривают ограничение права голоса заочно осужденных к лишению свободы и скрывающихся от явки в суд граждан РФ, будет обсуждаться после завершения выборов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и парламенте.
В ЦИК ответили на вопрос о возможности разработки таких поправок.
Этот вопрос будет обсуждаться с парламентариями после выборовсказал собеседник агентства
То, что эта тема будет обсуждаться после завершения избирательной кампании подтвердил также источник ТАСС в парламенте.