Москва20 сен Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в будущем планирует активнее применять беспилотники для доставки бюллетеней в отдаленные населенные пункты. Об этом ИС "Вести" рассказала член ЦИК России Василина Кулиева.

Мы, наверное, впервые внедрили новые технологии - это беспилотники и катера в некоторых субъектах Российской Федерации, конечно, не во всех. Но я думаю то, что мы в ближайшем будущем все сделаем для того, чтобы обеспечить беспилотниками [регионы], для того, чтобы избирательная документация доставлялась именно с учетом современных технологий… Надеемся, что в ближайшем будущем мы обеспечим практически все труднодоступные и отдаленные местности новыми технологиями