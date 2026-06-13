Технарь или гуманитарий: кто чаще занимает пост руководителя компании Эксперт рассказал, каких специалистов чаще хотят видеть на руководящей должности

Москва13 июн Вести.Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью ИС "Вести" рассказал, представители каких специальностей чаще становятся руководителями компании.

По словам профессора, руководителем может быть как технарь, так и гуманитарий. Это зависит в первую очередь от профессионального опыта. Однако с течением времени происходит постоянная трансформация компетенций, которые необходимы для продвижения какой-либо компании.

Если мы возьмем конец XIX – начало XX века, стандартными руководителями предприятий были инженеры. Потому что технологический процесс давал максимально конкурентное преимущество. А дальше это экономисты, которые следили за себестоимостью продукции. И это продолжалось где-то до начала 70-х годов, а потом на смену пришли финансисты. Важно уже было не то, что ты даже производишь, и не то, сколько это стоит, а как продаются акции той компании, которая это все производит, и чьи товары или услуги чего-то стоят пояснил эксперт

Он добавил, что сейчас в крупных организациях работает целая команда, где каждый руководитель отвечает за определенное направление.

Нельзя сказать, что там один человек ведет эту команду. Там есть и специалисты управления персоналом. Как правило, это все-таки гуманитарии. Там есть и лица, которые продвигают продукцию. То есть это специалисты, условно говоря, бизнес-коммуникации, по рекламе, маркетингу. То есть это очень сложный механизм. А кто будет руководить – это все-таки в большей степени сейчас финансисты отметил Сафонов

Ведь бизнес, прежде всего, про деньги. Управление доверяют тем, кто с точки зрения владельцев компании может обеспечить максимальную прибыль, объяснил профессор.