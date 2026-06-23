В России прогнозируют трансформацию высшего образования Эксперт Сафонов: образование в топ-20 вузах России станет элитарным

Москва23 июн Вести.В ближайшие десятилетия в России произойдет переход к тренду на "новую элитарность" обучения в высших учебных заведениях, заявил "Известиям" профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, высшее образование ждут глобальные изменения.

Элитным станет фундаментальное образование в топ-20 вузах страны, оно будет труднодоступным для широких масс отметил Сафонов

Он добавил, что региональные университеты, особенно гуманитарные, ждет сокращение.