Москва6 сен Вести.Телеведущая Лера Кудрявцева попала в неприятную для нее дорожную историю. В личном блоге она рассказала, что сотрудник Госавтоинспекции выписал ей штраф из-за несоответствия цвета автомобиля данным в документах.

Остановил гаишник. Штраф 500 рублей. Забрал документы, пошел оформлять. У меня цвет машины поменян, я не могу доехать никак до ГАИ, чтобы поменять документы. То есть у меня была машина одного цвета, я ее переклеила пленкой, и теперь она у меня другого сказала она

Кудрявцева попросила инспектора сразу оформить протокол, однако, по ее словам, процедура заняла много времени. Поведение сотрудника Госавтоинспекции показалось телеведущей чрезмерно принципиальным.