Тело хозяйки пермского турагентства "Географ&Я" обнаружили в Каме В Каме обнаружили тело хозяйки пермского турагентства

Москва28 окт Вести.Владелицу пермского турагентства "Географ&Я" обнаружили в реке под Березниками без признаков жизни, сообщает, сообщает "АиФ-Пермь".

О пропаже женщины в полицию в первой половине октября сообщили ее родственники. С тех пор велись ее поиски, которые прекратили 27 октября.

Тело женщины нашли в Каме рядом с поселком Лысьва уточняется в публикации

В начале октября клиенты турагентства заявили, что не получили своих путевок и не могут вернуть за них деньги. Более того, офис турагенства оказался пустым.

По данным издания, ущерб от деятельности предпринимательницы может достигать 16 миллионов рублей.