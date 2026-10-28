Москва28 октВести.Владелицу пермского турагентства "Географ&Я" обнаружили в реке под Березниками без признаков жизни, сообщает, сообщает "АиФ-Пермь".
О пропаже женщины в полицию в первой половине октября сообщили ее родственники. С тех пор велись ее поиски, которые прекратили 27 октября.
Тело женщины нашли в Каме рядом с поселком Лысьвауточняется в публикации
В начале октября клиенты турагентства заявили, что не получили своих путевок и не могут вернуть за них деньги. Более того, офис турагенства оказался пустым.
По данным издания, ущерб от деятельности предпринимательницы может достигать 16 миллионов рублей.