Тело 75-летнего мужчины обнаружено в реке Суре в Пензе, организована проверка

Тело пенсионера обнаружено в реке Суре в Пензе Тело 75-летнего мужчины обнаружено в реке Суре в Пензе, организована проверка

Москва25 авг Вести.Тело 75-летнего мужчины обнаружено в реке Суре в Пензе, устанавливаются обстоятельства гибели пенсионера. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По имеющейся информации, 23 августа правоохранителям от родственника поступило заявление о безвестном отсутствии мужчины, а 24 августа было найдено тело погибшего.

Проводится проверка по факту смерти 75-летнего мужчины … Каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.