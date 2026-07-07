Государственные ТВ и радио в Венгрии приостановили свое вещание

Теперь все изменится: государственные ТВ и радио в Венгрии остановили вещание Государственные ТВ и радио в Венгрии приостановили свое вещание

Москва7 июл Вести.Новое руководство государственных СМИ Венгрии приостановило вещание новостного телеканала М1 и радиостанции Kossuth. Они вскоре возобновят работу, но в другом формате, заявила пресс-служба Фонда поддержки и управления активами СМИ (MTVA).

В последние годы общественное вещание попало под влияние политической власти и утратило свою главную функцию: достоверное и объективное информирование общественности. Вместо этого оно превратилось в трибуну для разжигания ненависти и лжи. Теперь все изменится говорится в заявлении

Телеканал M1 окрасился в черный цвет и появилось сообщение, в котором говорится, что "общественное телевидение не может лгать". Руководство телеканала отметило, что теперь работа ТВ будет изменена, чтобы "в будущем стать независимым и достоверным".

Исторический день. Сегодня наконец-то закончилась пропагандистская деятельность в венгерских государственных СМИ. Они лгали ночью. Они лгали днем. Они лгали на каждом канале. Теперь все кончено отреагировал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в соцсети X

Согласно данным сетки программ телеканалов, М1 возобновит вещание в 19.56 (20.56 мск), но пока без выпусков новостей. На частоте радиостанции Kossuth временно транслируются программы Bartok Radio. Остальные СМИ продолжают работу в обычном режиме.