Москва27 авгВести.Вторичное сырье из Великобритании может помочь киевскому режиму на фоне нехватки вооружений.
Об этом пишет издание The Times.
В статье отмечается, что Украине в данный момент нужно больше боеприпасов, включая ракеты, снаряды и бронемашины.
Поставки американских ракет-перехватчиков Patriot практически иссяклиговорится в материале издания
При этом "военная мощь зависит не только от оружия, но и от промышленного потенциала и цепочек поставок этого оружия".
Алюминий соответствует этому вызовуутверждается в статье
Ранее член Изборского клуба, военный публицист Владислав Шурыгин заявил, что без американских поставок Украина останется с минимумом вооружений.