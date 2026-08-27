Москва27 авг Вести.Вторичное сырье из Великобритании может помочь киевскому режиму на фоне нехватки вооружений.

Об этом пишет издание The Times.

В статье отмечается, что Украине в данный момент нужно больше боеприпасов, включая ракеты, снаряды и бронемашины.

Поставки американских ракет-перехватчиков Patriot практически иссякли говорится в материале издания

При этом "военная мощь зависит не только от оружия, но и от промышленного потенциала и цепочек поставок этого оружия".

Алюминий соответствует этому вызову утверждается в статье

Ранее член Изборского клуба, военный публицист Владислав Шурыгин заявил, что без американских поставок Украина останется с минимумом вооружений.