Москва28 апр Вести.В течение дня, 28 апреля, погода в Москве будет оставаться сложной, но смягчится за счет скорости ветра. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал ИС "Вести" о синоптической ситуации в Центральной России.

В течение сегодняшнего дня погода остается сложной, штормовой, но степень ее тяжести и жесткости несколько смягчится за счет уменьшения количества осадков и уменьшения скорости ветра. Москва, по-прежнему, будет находиться в тыловой части североатлантического циклона, поэтому сегодня будет облачно, временами снег, мокрый снег, выпадет еще 6-7 мм осадков. Ветер с западной четверти ... в порывах до 15 м/с. Ну и температура воздуха не превысит +1-3 [градусов], атмосферное давление будет расти и составит 741 мм ртутного столба